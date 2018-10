Fluorn-Winzeln Auch Alltägliches ist "ganz arg wichtig"

Fluorn-Winzeln. So verzauberte Del Core auch das Publikum am vergangenen Samstagabend in der restlos ausverkauften Fluorner Festhalle, in die der Musikverein Eintracht Fluorn zum fünften Fluorner Comedy-Abend eingeladen hatte. Del Core, Vater Italiener, Mutter Deutsche, plauderte an diesem Abend als bekennender Schwabe aus seinem Leben und dem Nähkästchen.

Dabei ist es mit seinen Pointen so "wie mit Abführmitteln: Beim einen zünden sie sofort, beim anderen dauert’s ein bisschen."

So folgte eine Begebenheit nach der anderen. Er schilderte seine schlechten Erfahrungen im Baumarkt, der für Männer das sei, was für Frauen "Douglas" ist: "Da kriegt man Pinsel, Abtönfarben und Spachtelmasse", gewährte Einblicke in die skurril wirkende Abiturzeitschrift seiner Tochter und berichtete über seine erste Begegnung mit einem innovativen Dusch-WC. Sauber!