Fluorn-Winzeln Anschauungsobjekt in Sachen Sonnenenergie

Ende September ging ein Schreiben des Bürgers bei der Verwaltung ein. Darin wurde der Antrag gestellt, die Dachfläche des Verbindungsbaus zwischen Heimbachschule und Mehrzweckhalle in Fluorn zur Errichtung einer Photovoltaikanlage (PV) pachten zu dürfen. Die Anlage solle eine Leistung von 38,40 Kilowatt peak haben. Das entspräche 160 Solarmodulen mit je 240 Watt. Eine Baugenehmigung sei nicht erforderlich.

Die Schulleitung zeigte Interesse an dem Projekt und stünde dem Vorhaben positiv gegenüber, erklärte Bürgermeister Bernhard Tjaden in der Sitzung. Die vom Antragssteller vorgeschlagene Anbringung einer Anzeigetafel, um die aktuelle Leistung der Anlage anzuzeigen, sei aus schulischer Sicht wünschenswert, so Schulleiterin Ingrid Siegl in einer Stellungnahme. Das Projekt könne den Schülern als Anschauungsobjekt in Sachen Sonnenenergie dienen.

Was die Laufzeit des Projekts angehe, so seien 20 Jahre der übliche Zeitraum für solche Anlagen, informierte Tjaden auf Nachfrage. In Bezug auf die Mietzahlung wolle man sich an dem Betrag orientieren, der im Vertrag zwischen der Solarenergie Fluorn-Winzeln und der Gemeinde für den Betrieb der Bürger-PV-Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus vereinbart wurde. Der Gemeinderat stimmte für die Erstellung einer Fotovoltaik-Anlage zwischen Schulgebäude und Mehrzweckhalle.