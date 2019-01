Fluorn-Winzeln "Angehörige werden allein gelassen"

Oberndorf/Fluorn-Winzeln/Schenkenzell. Heike Wöhr lebt in Fluorn-Winzeln, ihre Eltern in Schenkenzell. Als der 53-Jährigen mitgeteilt wird, dass ihre Mutter nur noch palliativ geholfen werden kann, ist ihr schnell klar: Über kurz oder lang muss die Mama in ein Pflegeheim. Der Vater, selbst in vorgerückten Alter, war mit der Situation zu Hause immer mehr überfordert. Kam die Sozialstation anfangs noch einmal am Tag, musste der Rhythmus schnell auf vier Mal täglich erweitert werden. Heike Wöhr ist selbst berufstätig und hat Familie, ihre Schwester lebt weiter entfernt. Die beiden Töchter hätte der Mama gerne in einem Hospiz ein menschenwürdiges Sterben ermöglicht.

Vom Pflegestützpunkt bekam Wöhr eine Broschüre mit Pflegeeinrichtungen in der Umgebung in die Hand gedrückt. Die hat sie in einer Nachtaktion durchgeackert und 40 "Bewerbungen" geschrieben. Ergebnis: Eine Zusage, allerdings erst in zwei Monaten. Inzwischen wurde die Mutter immer schwächer, die Betreuung zu Hause immer intensiver. Eine Demenzerkrankung kam hinzu.

Obwohl der Winzlerin, die als Sozialpädagogin arbeitet, Bürokratie nicht fremd ist, war sie mit dem Ausfüllen der vielen Formulare manches Mal überfordert. "Was sollen denn da Menschen machen, die so etwas sonst gar nie tun müssen?", fragt sie sich. Unzählige Telefonate habe sie geführt, der Urlaub ging für Organisation und Betreuung drauf. Zum Glück, so sagt sie, habe sie einen verständnisvollen Arbeitgeber.