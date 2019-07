Fluorn-Winzeln/Aichhalden Vermisster Pilzsammler unverletzt gefunden

Der 60-Jährige machte sich am Montagnachmittag auf, um Pilze zu sammeln. Da er, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, schlecht zu Fuß war, geriet er in eine missliche Lage.

Ein Jäger hörte am Montagabend gegen 22.30 Uhr Hilferufe im Waldgebiet an der L 422. Nachdem er sah, dass am Waldweg ein Auto geparkt war, verständigte er den Notruf. Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei handelte sofort und forderte einen Hubschrauber zur Unterstützung an. Mit dessen Hilfe wurde der Mann binnen einer halben Stunden gefunden.

Die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes konnten den Mann aus dem Gestrüpp retten. Er habe augenscheinlich keine Verletzungen erlitten, wurde aber vorsorglich zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.