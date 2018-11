Fluorn-Winzeln (js). Die Brücke über den Heimbach in Verlängerung der Burghaldenstraße sei in keinem guten Zustand, informierte Bürgermeister Bernhard Tjaden in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Martin Weisser vom Ingenieurbüro Weisser und Kernl stellte dem Gemeinderat einen Entwurfund die damit verbundenen Kosten für die Erneuerung der Brücke vor. Neben der Sanierung der Brücke war einseitig ein Gehweg in die Planung mit aufgenommen. Vorgesehen sei zunächst der Neubau der Brücke mit anschließender Erneuerung der Burghaldenstraße 2020. Aktuell sichert eine Tonnagebeschränkung auf 7,5 Tonnen den Bestand. Die für den Neubau geplante Breite von 5,5 Metern entspräche der üblichen Straßenbreite, wie sie sich auch aus einem älteren Bebauungsplan ergibt. Hinzu kommen Gehweg und Somit könne die Burghaldenstraße später dann auch als öffentliche Straße für landwirtschaftlichen Verkehr oder Zuliefererverkehr genutzt werden. Weisser bezifferte die Gesamtkosten für den Brückenbau auf insgesamt 300 000 Euro – nicht zuletzt wegen zu erwartender Nebenkosten. Dafür läuft kommendes Jahr noch ein Förderprogramm zur Brückensanierung, aus dem man sich einen Zuschuss von bis zu 50 Prozent erhofft.