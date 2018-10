Fluorn-Winzeln 262 Jahre Mitglied in den Vereinen

Zuletzt fand Kommandant Wolfgang Heim von der Feuerwehr Fluorn-Winzeln passende Worte der Anerkennung und des Dankes. Als pflichtbewusster Feuerwehrmann habe er zweimal das Leistungsabzeichen in Bronze geschafft. Wössner erhielt nach 40 Jahren ehrenamtlichen Dienstes das Ehrenzeichen in Gold.

Die Vorsitzenden und die Feuerwehr beschenkten den rüstigen Ehemann, Vater, Opa und Uropa im Auftrag der Vereine. Humorvoll meinte Günter Rössler, "Rudolf bleibe gesund, wir kommen zu so einer grandiosen Geburtstagsfeier in zehn Jahren wieder". Nach dem gemeinsamen Essen kamen alle Gäste in gute Stimmung, hatten sich vieles zu erzählen und der Gesang an den Tischen wollte nicht enden.