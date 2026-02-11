Der Inlandsflug war unterwegs in die zentralsomalische Provinz Galgadud. Wegen der Gefahr durch Angriffe der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab ziehen viele Somalier einen Inlandsflug der Reise auf dem Landweg vor. Der Flughafen von Mogadischu in der Nähe des Regierungsviertels war in der Vergangenheit selbst wiederholt unter Raketenbeschuss gekommen. Beim Start und bei der Landung bringen Piloten die Maschinen daher so schnell wie möglich über das offene Meer außerhalb der Gefahrenzone.