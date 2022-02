Schwierige Tierrettung in Sulz Katze sitzt im Baum fest – Feuerwehr kann nicht helfen

Hofkatze Kitty sitzt in schwindelerregender Höhe in einem Baum fest. Alle Versuche, sie herunterzuholen, blieben bisher erfolglos. Auch für die Feuerwehr ist eine Rettungsaktion nicht möglich. Die Situation scheint ausweglos. Update: Am Donnerstagnachmittag soll ein professioneller Baumkletterer anrücken.