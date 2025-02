Flugzeugabsturz: Zwei Tote nach Kollision zweier Kleinflugzeuge

1 In Arizona ist es erneut zu einem Absturz zweier Flugzeuge in den USA gekommen (Archivbild). Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Erneut kommt es in den USA zu einem Luftfahrt-Unglück. Mindestens zwei der vier Insassen sterben nach dem Zusammenstoß zweier kleiner Maschinen.









Marana/Washington - Bei der erneuten Kollision zweier Kleinflugzeuge in den USA sind nach Angaben der Polizei mindestens zwei der insgesamt vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. In der Nähe des Regionalflughafens von Marana (Bundesstaat Arizona) seien die beiden Maschinen vom Typ Cessna 172 und Lancair 380 in der Luft zusammengestoßen, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Eine Ursache für das Unglück nannte die Behörde nicht.