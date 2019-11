Flugzeugabsturz Ursache für Unglück mit Bäderkönig bleibt unklar

Ganz am Ende des Berichts steht aber auch, dass "gesicherte Ursachen für den Kontrollverlust aufgrund fehlender Informationen über die Ereignisse an Bord des Flugzeugs nicht ermittelt werden konnten". Denn das Cockpit wurde beim Absturz völlig zerstört und damit auch die Speicherkarten des Bordcomputers. Da das Flugzeug nicht mit einem Flugdatenschreiber oder einem Rekorder ausgerüstet war, lagen den Ermittlern damit keine Aufzeichnungen vor, die Aufschluss über das Geschehen an Bord hätten geben konnten.

Der Untersuchungsbericht rekonstruiert die Geschehnisse an jenem 14. Dezember 2017 detailliert – bis zu dem Zeitpunkt, als das Flugzeug bei Schneefall und eisiger Kälte plötzlich an Flughöhe verlor, mit Bäumen kollidierte und in einem Waldgebiet aufschlug.