Flugzeugabsturz in Sulz

Das Flugzeug war auf dem Ultraleichfluggelände Sulz stationiert und wurde von einer Haltergemeinschaft betrieben. Foto: Störzer















Sulz-Kastell - Das mit einem Piloten besetzte Ultraleichtflugzeug startete am 11. Juni um 15.29 Uhr vom Ultraleichfluggelände Sulz zu einem lokalen Rundflug. Zur Landung kehrte es nicht zurück.

Am frühen Abend alarmierte die Ehefrau des Piloten die Rettungskräfte. Gegen 19.30 Uhr wurde das abgestürzte Flugzeug in einem Rapsfeld gefunden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der Tod des Piloten festgestellt werden.

Rettungsgerät war ausgelöst

Klar ist mittlerweile laut Germout Freitag, Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, dass "der Pilot aktiv versuchte, den Absturz zu verhindern". Das Rettungsgerät war nämlich ausgelöst. "Der Fallschirm muss von Hand ausgelöst werden", merkt Freitag an.

Nach den Befunden der rechtsmedizinischen Leichenöffnung ergab sich als Todesursache ein Polytrauma. Germout Freitag erklärt auf Nachfrage: "Das bedeutet, dass mehrere Verletzungen festgestellt wurden." Bei einem Absturz mit hohen Geschwindigkeiten sei das nicht verwunderlich.

Ein inneres Leiden, welches möglicherweise eine Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit hervorrufen könnte, ließ sich im Rahmen der Obduktion nicht abgrenzen.

Unbefristet gültiger Luftfahrerschein

Aus dem Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung geht hervor, dass der 56 Jahre alte Luftfahrzeugführer im Besitz eines Luftfahrerscheins für Luftsportgeräte mit der Passagierflugberechtigung für aerodynamisch gesteuerte Ultraleichtflugzeuge war. Der Luftfahrerschein wurde am 27. Oktober 2006 durch den Deutschen Aero Club ausgestellt und war unbefristet gültig.

Das flugmedizinische Tauglichkeitszeugnis Klasse LAPL war bis zum 8. Januar 2023 gültig. Es beinhaltete die Einschränkung VNL – Korrektur für eine eingeschränkte Sehschärfe in der Nähe.

Der Verunglückte hatte viel Erfahrung als Pilot

Nach den Aufzeichnungen in seinem persönlichen Flugbuch und dem Bordbuch, betrug die Gesamtflugerfahrung 672:07 Stunden mit 1197 Landungen – der Verunglückte war ein erfahrener Pilot. Seine Erfahrung auf dem Muster Banjo MH, mit dem er schließlich verunglückte, betrug 25:24 Stunden mit 15 Landungen.

Bei dem Luftfahrzeugmuster Banjo MH des Herstellers ProFe, handelt es sich um ein aerodynamisch gesteuertes Ultraleichtflugzeug mit klappbarem Triebwerk. Das Ultraleichtflugzeug wurde im Jahr 2007 hergestellt. Es hatte eine Spannweite von 13,30 Metern und eine Länge von 6,30 Metern. Die letzte Nachprüfung erfolgte am 23. April 2021.

Das Flugzeug war in Deutschland zum Verkehr zugelassen. Es war auf dem Ultraleichfluggelände Sulz stationiert und wurde von einer Haltergemeinschaft betrieben.

Flugzeug bereits einen tag früher aufgerüstet

Der 56-Jährige hatte bereits am Nachmittag des 10. Juni das Ultraleichtflugzeug aufgerüstet und einen gut zweieinhalbstündigen Flug unternommen. Anschließend hatte er das aufgerüstete Flugzeug am Platzrand abgestellt.

Die Unfallstelle befand sich etwa zwei Kilometer westsüdwestlich vom Ultraleichtfluggelände entfernt in einem Rapsfeld. Das Luftfahrzeug lag auf dem Rücken. Die Bugspitze und der vordere Cockpitbereich waren zerstört.

Der Kraftstofftank war gefüllt

Das Rettungsgerät war laut Zwischenbericht ausgelöst. Die Halterung, an der der Auslösegriff mit einem roten Klettband fixiert war, war stark verbogen. Dadurch war der Auslösegriff etwa 15 Zentimeter aus seiner Aufnahme herausgezogen. Der Rettungsschirm lag mit Packsack und den Tragleinen in Verlängerung der Ausschussöffnung, die sich rechts am Rumpf befand, vor der rechten Tragfläche.

Der Motor war ausgefahren. Am Propeller befanden sich Anhaftungen vom Bodenbewuchs, ansonsten war er unbeschädigt. Der Motor ließ sich mit dem Seilstarter durchziehen. Der Motorschalter befand sich in der Stellung "ausfahren" und der Schalter für die Zündung stand auf "ein". Der Kraftstofftank war unbeschädigt und enthielt Kraftstoff. Ebenso befand sich im Vergaser Kraftstoff. Die Zündkerze war in einem guten Zustand.

Abschlussbericht kommt in ein paar Monaten

Die Analyse dieser gesammelten Daten, die im Zwischenbericht angegeben werden, fehlt laut Freitag bisher noch komplett. "Die Unfallursache wird erst im Abschlussbericht genannt", erklärt Freitag. "Der wird noch mehrere Monate auf sich warten lassen." Das alleinige Ziel der Untersuchung vonseiten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sei die Verhütung künftiger Unfälle und Störungen.