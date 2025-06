1 Rettungskräfte verwenden eine Bahre, um die Opfer zu bergen Foto: AP/dpa/Ajit Solanki Nach dem Flugzeugabsturz in Indien sind bislang 204 Leichen geborgen worden. Ein Mensch hat laut der örtlichen Gesundheitsbehörde überlebt.







Bei dem Absturz einer Air-India-Maschine mit 242 Menschen an Bord in der westindischen Stadt Ahmedabad sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Gesundheitsbehörden teilten am Donnerstag mit, dass mindestens ein Insasse den Absturz überlebt habe. Die Boeing-Maschine stürzte in ein Wohngebiet, auch am Boden wurden mehrere Menschen getötet.