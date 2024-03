1 Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein 47-Jähriger will mit seinem Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz Dörzbach-Hohebach zum Flugplatz Kulmbach fliegen. Als ihn seine Lebensgefährtin nicht erreichen kann, wendet sie sich an die Flugleitung in Kulmbach, die sofort eine Suche startet.









Link kopiert



Der 47 Jahre alte Pilot eines Ultraleichtflugzeugs ist am Dienstagmorgen in der Nähe des Fluggeländes in Dörzbach-Hohebach (Hohenlohekreis) mit seinem Fluggerät abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.