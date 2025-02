Flugzeug kopfüber: Bruchlandung in Kanada – mehrere Passagiere verletzt

Bruchlandung in Kanada – mehrere Passagiere verletzt

1 Ein Flugzeug ist auf einer Landebahn in Toronto kopfüber zum Liegen gekommen. Foto: dpa/Zou Zheng

In Toronto verunglückt eine Passagiermaschine bei der Landung. Mehrere Passagiere werden verletzt. Die 80 Insassen sind wohl nur knapp einer Katastrophe entgangen.









Link kopiert



Die Bruchlandung eines Passagierflugzeugs in der kanadischen Metropole Toronto ist ersten Erkenntnissen zufolge wohl gerade noch glimpflich ausgegangen. Obwohl die Maschine aus den USA mit 80 Personen an Bord kopfüber auf der Landebahn zum Liegen kam, gab es laut ersten Informationen der Fluggesellschaft Delta wohl keine Todesopfer. Allerdings seien 18 Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Airline am Montag (Ortszeit) mit. Der internationale Flughafen Toronto Pearson berichtete Medien zufolge von 17 verletzten Fluggästen.