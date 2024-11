Flugzeug der Bundeswehr: Warum ein Tornado-Kampfjet über Schramberg unterwegs war

1 Ein Kampfflugzeug des Typs Tornado war am Montag über der Region unterwegs. (Symbolfoto) Foto: dpa/Tittel

Schon wieder ist ein Kampfjet der Bundeswehr über Schramberg gedonnert. Was der Grund für den Einsatz war und welche Orte sonst noch überflogen wurden.









Immer wieder sind Kampfflugzeuge der Bundeswehr über der Region unterwegs. So auch am Montag: Um 15 Uhr flog ein Tornado-Jet in rund 700 Metern Höhe über Schramberg, wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. Das Flugzeug kam Radardaten zufolge aus dem Norden und überquerte zunächst Baiersbronn, Freudenstadt, Schiltach und Hornberg, bevor es in Richtung Nordosten wendete, Schramberg passierte, und schließlich vorbei an Oberndorf in Richtung Hechingen flog.