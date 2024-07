Flugzeug der Bundeswehr: Tornado-Kampfjet donnert in 238 Metern Höhe über Schramberg

1 Ein Kampfflugzeug des Typs Tornado war am Donnerstag im Tiefflug über Schramberg unterwegs. (Symbolfoto) Foto: dpa/Tittel

Es war nicht zu überhören: Ein Kampfflugzeug donnerte am Donnerstagmorgen mit ohrenbetäubendem Lärm über Schramberg. Der Tornado-Jet war im Tiefflug über der Stadt unterwegs.









Der Überflug am Donnerstag kurz nach 11 Uhr dürfte in ganz Schramberg zu hören gewesen sein – kein Wunder: Der Kampfjet des Typs Tornado war im Tiefflug über der Stadt unterwegs, wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt. „Die Flugroute verlief aus Richtung Norden kommend in Richtung Osten, dabei überflog das Luftfahrzeug den Bereich Schramberg in einer Höhe von 780 Fuß (circa 238 m) über Grund“, so der Sprecher. Der Tornado sei im Rahmen des täglichen Routine- und Ausbildungsbetriebs der Bundeswehr in der Luft gewesen.