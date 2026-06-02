Flugzeug bleibt am Boden: Lahrer Airline setzt den Betrieb aus

Nach dem Tod des Hauptgesellschafters befindet sich Sai Air in einer Umstrukturierungsphase. Geschäftsführer Adem Rebell ist optimistisch, dass der Neustart gelingt.
Als der Autor die neue Charter-Airline im Januar besuchte, traf er in den Betriebsräumen mehrere motiviert wirkende Piloten an – die Aufbruchstimmung war mit Händen zu greifen. Im Kontrast dazu ist Adem Rebell, der Geschäftsführer von Sai Air, am vergangenen Freitag alleine im Firmengebäude, das sich direkt neben dem Terminal des Lahrer Flugplatzes befindet. Das Bild trügt nicht, der Betrieb der so hoffnungsvoll gestarteten neuen Fluggesellschaft aus Lahr steht still.