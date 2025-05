Flugworkshop in Stuttgart: Einmal Tarzan sein – zwischen Bühne, Seil und Herzklopfen

1 Mein Selbstversuch im Tarzan-Flugworkshop erwies sich als deutlich anspruchsvoller als gedacht. Foto: Merk Wie fühlt es sich an, selbst wie Tarzan durch die Luft zu schwingen? Unsere Volontärin durfte beim exklusiven Flugworkshop des Musicals „Tarzan“ in eine andere Rolle schlüpfen.







Kaum haben wir den Backstage-Bühnenbereich des Palladium-Theaters in Stuttgart betreten, komme ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Requisiten, Kronleuchter, Gelächter und Theaterluft pur - ein Sinneseindruck jagt den nächsten. In dem kleinen containerartigen Raum zu meiner Rechten steht ein Schminktisch, daneben hängen einige Kostüme. Schräg links: Ein riesiges Klettergerüst, das bis zur Decke reicht. Eine Bühnendarstellerin - ihr Gesicht erkenne ich flüchtig von den Bildern an der Wand - huscht vorbei. Überall gibt es etwas zu sehen, jeder ist in Bewegung. Kein Wunder: In weniger als vier Stunden hebt sich der Vorhang für die Abendaufführung des Musicals „Tarzan“.