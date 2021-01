Flugunfall bei Dauchingen Ermittler sind der Ursache auf der Spur

Villingen-Schwenningen - Nach nur neun Minuten endete am 10. Oktober vergangenen Jahres der Flug der sechssitzigen Piper mit einer Bruchlandung in der Nähe von Weilersbach – dabei sollte es von Rottweil eigentlich nach Lugano gehen. Was stattdessen passiert ist, haben die Ermittler der BFU in ihrem nun veröffentlichen Zwischenbericht festgehalten.