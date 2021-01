Flugsportgruppe Sulz "Fliegen ist deutlich sicherer als Motorrad fahren"

Momentan dürfen keine Flugstunden stattfinden, es sei denn: Der Flugschüler fliegt bereits alleine. "Das liegt im Ermessen des Fluglehrers", schildert Buck, der seit zwölf Jahren Vereinsmitglied ist. "Wenn der Schüler alles kann, wird ihm ein Flugauftrag gegeben. Den muss er erfüllen. Von Kraftstoffberechnung bis hin zu einem Flugplatz anfliegen."

Heutzutage sind viele Luftsportgeräte mit einem Navigationsgerät ausgestattet. "Aber die Schüler müssen noch nach Karte fliegen." Eine Theorieprüfung und ein Besuch beim Fliegerarzt gehören zur Ausbildung dazu.

Verein vor 31 Jahren gegründet

Nicht nur Flugschüler profitieren von dieser Möglichkeit, sondern auch andere Vereinsmitglieder. "Wer nur zehn Stunden pro Jahr fliegt, für den lohnt es sich einfach nicht, ein eigenes Flugzeug zu kaufen." Die FSG bietet daher die Vereinsmaschine zur Ausleihe an, aber nur für Mitglieder. 18 Flugsportgeräte stehen in drei Hallen der FSG Sulz. Bis auf eine, gehören sie privaten Piloten.

40 aktive Mitglieder zählt der Verein, der sich vor 31 Jahren gegründet hat. "Das wollten wir 2020 mit einem großen Fest mit Flugschau feiern, aber dann kam Corona", schildert Buck. Ende September hat die FSG ein kleines internes Open-Air-Konzert veranstaltet.

Ein teures Hobby? "Wer angelt, hat sicher das günstigere Hobby gewählt", meint Buck und grinst. "Aber mir ist es das wert. Wenn ich fliege, vergesse ich alles um mich herum. Für mich ist es pure Freiheit und Entspannung."

Besonders ist für den Zimmermann, dass durch das Hobby tolle Freundschaften entstehen. "Es ist eine kleine Gemeinschaft, die fliegt, aber für uns ist es Passion."

Zum Fliegen kam Buck durch Flugzeugmodellbau. "Die meisten Piloten fangen damit an. Die ersten Modelle sind klein, dann plötzlich steht ein großes Flugzeug da." Sechs Maschinen der FSG sind selbstgebaut. Durch Bauerfahrung könne man die eigene Maschine auch selbst warten. "Dadurch spart man viel Geld." Was selbst bezahlt werden muss, ist die zweijährliche Kontrolle beim Fliegerarzt ab 50 Jahren. "Da war ich erst vergangene Woche."

Im zweiten Lockdown ist Fliegen erlaubt

Während des ersten Lockdowns im März gab es ein Flugverbot. Dieses Mal ist Fliegen erlaubt. "Ich war erst kürzlich mit meiner Eurofox unterwegs", erzählt Buck. Die gelbgrüne Ultraleicht-Schönheit (UL) hat Skier montiert und wiegt knapp 300 Kilogramm. Mit dem Luftsportgerät kann er von fast jeder Startbahn und bei jeder Schneelage starten und landen. Das Höchstgewicht einer UL liegt bei 600 Kilogramm mit Passagier und Tank. "Momentan mache ich nur Rundflüge." Das heißt? "Ich genieße die Aussicht von oben. Ich starte von Sulz und lande dort auch wieder. Normalerweise lege ich einen Zwischenstopp ein, um etwas zu trinken oder zu essen. Aber derzeit hat ja alles geschlossen." Mit an Bord nimmt er gerne eins seiner fünf Kinder oder seine Ehefrau. Die Eurofox hat Platz für einen Pilot und Passagier.

Wie sicher ist eigentlich Fliegen? "Wenn man sich an die Regeln hält, wie beispielsweise an die Sichtflugbedingungen, ist es sehr sicher. Deutlich sicherer als beispielsweise Motorrad fahren. Viele äußere Einflüsse machen diesen Sport gefährlich, bei uns oben in der Luft ist das nicht so", betont der Vorsitzende. Es gebe ein Luftverkehrsgesetz, an das sich jeder Pilot zu halten habe. "Viele Flugzeuge haben einen Transponder, der unsere Position vermittelt. Zudem gibt es Fluglotsen, die uns per Funk jederzeit warnen, falls etwas in gefährliche Nähe kommt."

Fehler macht für Buck nur der Pilot, nicht das Flugzeug. "Für eine schlechte Landung ist eigentlich immer der Pilot verantwortlich." Für Ausnahmefälle wie Motorversagen, einem Feuer an Bord, einer Kollision mit Vögeln oder einer anderen Maschine, gibt es ein Notrettungssystem, eine Art Airbag fürs Flugzeug. "Wenn es keine geeignete Notlandemöglichkeit gibt, zieht der Pilot an einem unter der Kabinendecke angebrachten Hebel. Aus dem Rumpf schießt mit Hilfe einer kleinen Rakete ein Fallschirm heraus, an dem die Maschine hängt", erklärt Buck. "Diese Option kann Leben retten."

Und wie sieht es mit Höhenangst aus? "Das habe ich keine", lacht Buck. "Aber wenn ich schon mal jemanden mitgenommen habe und öffne im Sommer das Fenster, rücken einige an die andere Seite. Eigentlich ist es wie Cabrio fahren."