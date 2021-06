2 Elena auf dem Pilotensitz bei einem ihrer vielen Schulflüge. Foto: www.aeroclub-klippeneck.de

Der Führerschein liegt noch in weiter Ferne, aber eigenverantwortlich ein Flugzeug zu steuern ist für die 16-Jährige Elena kein Traum mehr. Die Flugschülerin des Aero-Club Klippeneck besteht die Segelflugprüfung mit Bravour.

Rottweil/Spaichingen - Nach zweieinhalb Jahren intensiver Ausbildung ist es endlich so weit. Die langersehnte praktische Prüfung steht an. Ganz ohne Aufregung startet Elena in ihren Prüfungstag, denn sie ist top vorbereitet. Nicht zuletzt auf Grund der hervorragenden Betreuung der Fluglehrer.

Mit 14 Jahren hat sie beim Aero-Club Klippeneck, der auch das Einzugsgebiet Rottweil umfasst, ihre Ausbildung begonnen und seither über 230 Starts und Landungen und eine gesamte Flugdauer von über 50 Stunden bewältigt. Davon viele bereits alleine im Flugzeug, mit Flugauftrag vom Fluglehrer, der den Flug vom Boden aus überwacht und per Funk Anweisungen gibt.

Das mag recht viel erscheinen, jedoch nur durch Übung kommt man ans Ziel. Und im Flugsport hat Sicherheit oberste Priorität, genauso, wie bei Berufspiloten. In dieser Zeit ist das Fliegen für Elena eine Leidenschaft geworden.

Mit Schwalben und Greifvögeln in der Thermik zu kreisen und dabei höher und höher zu steigen ist ein unvergessliches Erlebnis.

Blick auf die schneebedeckten Alpen und den Bodensee

Über dem Klippeneck sieht man die schneebedeckten Alpen ebenso, wie den Bodensee. In einem 100 Kilometer Überlandflug mit Lehrer musste Sie zudem mit Karten, Kompass und Merkmalen am Boden navigieren, um zur Prüfung zugelassen zu werden.

All dies wurde zuvor im Theorieunterricht gelernt und in der Praxis geübt. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Beim Sunrise-Fliegen startet man bereits kurz vor Sonnenaufgang und sieht die Sonne über den Alpen aufsteigen. Der Sonnenaufgang bringt Farbenpracht in die Nebel bedeckten Täler. Diese und viele andere einzigartigen Erlebnisse tragen zur Begeisterung für das Hobby bei.

Die Ausbildung zum Segelflieger kann jeder und jede ab einem Alter von 14 Jahren beginnen. In der Gemeinschaft der Flieger sind alle willkommen, die motiviert und begeistert sind und sich aktiv einbringen wollen.

Prüfer Hubert Grünebaum von der Sportfliegergruppe Schwenningen zeigt sich vollends zufrieden mit der erbrachten Leistung von Elena an ihrem Prüfungstag.

Mit Flugsport verbindet man oft hohe Kosten. Dem sei nicht so, betont der Verein. Die Kosten für eine Pilotenlizenz für Segelflugzeuge belaufen sich auf circa 1500 Euro, abhängig von der Begabung und dem Können des Flugschülers und somit der Dauer der Ausbildung. Da sich die Ausbildung meist über zwei Jahre erstreckt, sind auch die Kosten dementsprechend verteilt, erklärt der Verein.

Der Erwerb weiterer Berechtigungen und Lizenzen, wie der Segelkunstfluglizenz oder der Motorseglerlizenz sind im Anschluss möglich.n Interessenten finden unter www.aeroclub-klippeneck.de weitere Informationen und den Kontakt zum Verein.