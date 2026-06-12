Flugsport Albstadt: Die Fusion vor 60 Jahren beflügelte den Luftsport auf dem Degerfeld

Der Albstädter Luftsportverein Degerfeld feiert Jubiläum. Ein Rückblick auf die Anfänge und die Highlights. Martin Schick, der Vorsitzende des Vereins, berichtet.
Eine Liebeshochzeit war es nicht. Aber auch aus einer Vernunftehe kann etwas Bleibendes entstehen: Der Luftsportverein (LSV) Degerfeld feiert sein 60. Jubiläum. Am 25. Mai 1966 war er aus der Fusion der einstigen Fliegergruppen Ebingen, Tailfingen und Bitz hervorgegangen. Heute zählt er zu den großen und prosperierenden Vereinen seiner Art in Baden-Württemberg.