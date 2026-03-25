Flugrouten-Debatte: Klares Nein zu mehr Schleifen über Südbaden

Flugzeuge könnten künftig über Südbaden „sortiert“ werden, bevor sie in Zürich landen. Der Kreistag im Schwarzwald-Baar-Kreis bekräftigt deshalb seine ablehnende Haltung.
Der Streit um Fluglärm und weitere Belastungen durch den Flugverkehr aus Zürich hält an. Mögliche neue Flugrouten über Südbaden könnten auch den Schwarzwald-Baar-Kreis betreffen.Dagegen formiert sich Widerstand. Der Kreistag bestätigte jetzt noch einmal seine bisherige Position: Die Änderungen am Zürcher Betriebsreglement werden abgelehnt, weil sie zu mehr Flugbelastung über Südbaden führen würden.