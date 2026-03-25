Flugrouten-Debatte: Klares Nein zu mehr Schleifen über Südbaden

Flugzeuge könnten künftig über Südbaden „sortiert“ werden, bevor sie in Zürich landen. Der Kreistag im Schwarzwald-Baar-Kreis bekräftigt deshalb seine ablehnende Haltung.

Der Streit um Fluglärm und weitere Belastungen durch den Flugverkehr aus Zürich hält an. Mögliche neue Flugrouten über Südbaden könnten auch den Schwarzwald-Baar-Kreis betreffen.Dagegen formiert sich Widerstand. Der Kreistag bestätigte jetzt noch einmal seine bisherige Position: Die Änderungen am Zürcher Betriebsreglement werden abgelehnt, weil sie zu mehr Flugbelastung über Südbaden führen würden.

Der Kreistag begrüßt zudem, dass die Verwaltung eine umfassende „Einsprache“, wie es die Schweizer nennen, gegen den entsprechenden Antrag beim Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt eingereicht hat.

Landrat Sven Hinterseh fasste zusammen: „Das Thema ist nicht neu, aber es gibt einen neuen Anlass.“ Der Flughafen Zürich ist ein großes Drehkreuz mit über 32 Millionen Passagieren und rund 270 000 Flugbewegungen jährlich. Für ihn hat die Flughafen Zürich AG nun Änderungen am sogenannten Betriebsreglement beantragt.

„Sortierung“ über Südbaden

Dabei geht es unter anderem um neue Flugrouten, geänderte Start- und Landekonzepte, Anpassungen bei Pistenöffnungszeiten und ein neues Windkonzept. Besonders kritisch wird vor allem von deutscher Seite das geplantes „Ostkonzept“ gesehen. Der Knackpunkt: Flugzeuge sollen weiter östlich und teilweise über deutschem Gebiet „sortiert“ werden, bevor sie in Zürich landen.

Nach Einschätzung der benachbarten Landkreise Schwarzwald-Baar, Konstanz, Waldshut und Lörrach würde dieses Konzept dazu führen, dass Flugzeuge über Konstanz nach Norden fliegen, dann über den Schwarzwald-Baar-Kreis in die Warteschleife kommen und erst dann in Zürich landen. Damit würden Flugzeuge über Südbaden „gereiht“, also „sortiert“ werden, bevor sie nach Zürich fliegen.

Die prognostizierte Folge der Kritiker aus den betroffenen südbadischen Landkreisen: noch mehr Flugverkehr über Süddeutschland, mehr Lärm und Umweltbelastung, langfristige Verlagerung der Belastung von der Schweiz nach Deutschland. Hier ist man ja schließlich auch schon einiges gewohnt, denkt man nur an den Warteraum Rilax über deutschem Gebiet, den es durch das Nordkonzept schon länger gibt.

Mögliche Änderungen am Betriebsreglements beschäftigten jetzt den Kreistag. Rechtsamtsleiter Felix Lucke erläuterte in der Sitzung des Sachstand. Foto: Daniela Schneider

Rechtsamtsleiter Felix Lucke machte deutlich, dass man nun befürchte, dass es in Form einer Salamitaktik zu immer noch mehr Einschränkungen auf der deutschen Seite komme. Er versicherte den Kreisräten: „Wir bleiben weiter am Ball.“

Gemeinsamer Einspruch

Die vier Landkreise haben deshalb gemeinsam Einspruch beim Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt eingelegt und wollen auch juristisch dagegen vorgehen. Sie wünschen sich, dass das Verfahren zum neuen Betriebsreglement gestoppt beziehungsweise abgelehnt wird.

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Und sie nehmen dafür ebenso die Politik in die Pflicht. Anfang März trafen sich mehrere südbadische Bundestagsabgeordnete gemeinsam mit Landräten aus der Region im Bundesministerium für Verkehr in Berlin mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Auch Landrat Sven Hinterseh war dabei und hörte die Zusage des Ministers, die Interessen der Region zu berücksichtigen und Änderungen nur unter deutschem Vorbehalt zu akzeptieren.

Staatsvertrag bleibe vom Tisch

Außerdem betonten die Abgeordneten: Der Staatsvertrag zu den Flugrouten bleibe vom Tisch. Deutschland und die Schweiz hatten 2012 einen solchen vereinbart. Der sah unter anderem vor, dass mehr Flugverkehr über Süddeutschland abgewickelt wird, dafür aber strengere Nachtflugbeschränkungen gelten. Der Bundestag lehnte die Ratifizierung 2013 ab. Damit trat der Staatsvertrag nie in Kraft.

Stimmen der Kreisräte

Kein Problem mit dem Flughafen per se

Landrat Sven Hinterseh betonte: „Wir haben kein Problem mit dem Flughafen Zürich. Wir anerkennen, dass er positive Auswirkungen auf den südbadischen Raum haben. Aber es muss eine gerechte Lastenverteilung geben.” Wilhelm Hahn (Freie Wähler) betonte: Als Region – insgesamt weitab vom Schuss gelegen – müsse man angesichts weiter entfernter anderer Flughäfen sehr dankbar sein, „dass wir den Züricher Flughafen haben“. Dennoch sei die Diskussion um die Lastenverteilung aber absolut richtig.

Teils deutliche Worte

Auch Markus Keller (CDU) sagte: „Ich hab nichts gegen den Flughafen”. Und dann folgte sein deutliches Aber: „Es handelt sich hier um reinen Protektionismus der Züricher Goldküste“, meinte er mit Blick darauf, dass viel mehr Verkehr über Deutschland als dort stattfindet. Walter Klumpp (Freie Wähler) erklärte für seine Fraktion: „Wir finden es wirklich schade, wie die Schweiz mit Deutschland umgeht.” Es sei gut, dass man hier jetzt reagiere. Vera Buddeberg (AfD) meinte, dass von einer fairen Lastenverteilung nicht die Rede sein könne. Anton Knapp (SPD) sprach von einer „unendlichen Geschichte”, die er selbst „nicht nur im Kreistag, sondern auch zuhause im Bett” in Hüfingen erlebe. Es gehe dabei nicht nur um den Fluglärm, sondern „da wird auch abgelassen und viele andere umweltschädliche Dinge sind damit verbunden“. Er sei dem Landkreis dankbar, dass er konsequent das, was machbar gewesen sei, gemacht habe.