Flugplatzfest auf dem Degerfeld: Die Schwäbische Alb von oben sehen

Zahlreiche Besucher staunten auf dem Degerfeld über die alten Flugzeuge. Foto: Schweizer

Vor allem am Samstag profitierte der Luftsportverein Degerfeld beim Flugplatzfest vom herrlichen Spätsommerwetter. Alles, was fliegt und fährt, war mit dabei.









Im Vorjahr wollte der LSV Degerfeld seinen runden Geburtstag als „100 Jahre Fliegerei im Raum Albstadt“ begehen. Doch spielte das Wetter überhaupt nicht mit. Ganz anders heuer – wie zuvor über einen langen Zeitraum, als dem Verein am letzten August-Wochenende oftmals herrliches Spätsommerwetter ein treuer Begleiter der Flugplatzfeste war. Selbst auf dem 891 Meter hoch gelegenen Degerfeld zeigte das Thermometer am Samstag 30 Grad an.