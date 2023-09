1 Die zurückliegenden Flüge der Pilates lassen sich im Internet nachvollziehen. Foto: Screenshot Flightradar24

Die Augen vieler Zepfenhaner sind derzeit oft gen Himmel gerichtet. Eine Zunahme des Fluglärms treibt die Menschen im Rottweiler Stadtteil und in umliegenden Gemeinden um. Die Verärgerung entlädt sich nun in einer Unterschriftensammlung.











Die Nerven liegen blank. „Fast jede halbe Stunde startet eine Maschine vom Flugplatz Zepfenhan“, klagt eine Frau. Das laute Dröhnen der Pilatus Porter, die jetzt von Zepfenhan aus Fallschirmspringer in die Höhe bringe, sei noch in vier Kilometern Entfernung in den umliegenden Ortschaften zu hören. Wehren wollen sich betroffene Bürger nun mit einer Petition, um Unterschriften gegen den Fluglärm am Sonderlandeplatz Zepfenhan zu sammeln.