Fluglotsenstreik: Sechs Ausfälle am Euroairport

Es gab Verspätungen und sechs Flugausfälle. Foto: zVG/EAP Bale/Mulhouse Die französische Flugsicherung ist von einer Streikaktion bis Freitagabend betroffen.







Der französische Fluglotsenstreik hat am „Euro Airport“ in den ersten Stunden bis zum späten Vormittag zu Verzögerungen von bis zu 60 Minuten geführt. Bis 17 Uhr waren sechs Abflüge und sieben Ankünfte vor allem am Abend von Anullierungen betroffen. Die Fluglotsen haben zwei Arbeitskampftage zu den französischen Sommerferien gestartet und brachten so den Verkehr vor allem im Süden des Landes durcheinander. Ziele der betroffenen Abflüge aus Basel waren Pula, Thessaloniki, Hamburg, Ibiza, Rom und Budapest. Der Euro-Airport bat Passagiere, sich direkt bei ihrer Fluglinie zu informieren und das Live-Abflugs-Display auf www.euroairport.com zu verfolgen. Der Streik dauert bis Freitagabend an. Aktuell sind zwei Flüge laut Abflugplan für Freitag gestrichen.