Die Flugschülerin musste die Maschine alleine landen in einem Moor in der Bretagne (Symbolfoto).

In Frankreich hat eine Flugschülerin in ihrer ersten Stunde das Steuer übernommen und die Maschine gelandet, nachdem der Pilot einen Herzinfarkt erlitten hatte.















Bei ihrer ersten Flugstunde hat eine Frau in Frankreich nach einem Herzinfarkt des Piloten das Ruder eines Sportflugzeugs übernommen. Damit verhinderte die 32-Jährige am Samstag einen Absturz über bebautem Gebiet, wie die Zeitung „Le Télégramme“ berichtete.

Die Maschine machte eine Bruchlandung in einem Moor bei Plouhinec in der Bretagne, die die Frau praktisch unversehrt überstand. Sie konnte sich aus dem Wrack befreien und Spaziergänger in der Nähe um Hilfe bitten. Der 66 Jahre alte Pilot kam ums Leben.