Wenn sich in den Pfingstferien vom 8. bis 14. Juni die Hallentore des Flugplatzes in Eutingen öffnen und die Segelflugzeuge im ersten Licht des Tages auf die Startbahn rollen, dann ist wieder Fluglagerzeit bei der Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm (LSG).

Sieben Tage lang steht für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren alles im Zeichen der Fliegerei – von der ersten Einweisung bis zum echten Pilotensitz.

„Vom Fußgänger zum Piloten – das ist bei uns keine Metapher, sondern ein Versprechen“, erklärt Selma Gaiser, die gemeinsam mit Klemens Hartmann das diesjährige Pfingstfluglager organisiert. Die beiden wurden erst vor wenigen Wochen bei der Hauptversammlung zu den neuen Jugendleitern der LSG gewählt.

Lesen Sie auch

Selma und Klemens wissen genau, wovon sie sprechen – beide haben selbst als Jugendliche beim Fluglager ihre ersten Erfahrungen gemacht. „Ich war nervös, als ich das erste Mal im Cockpit saß“, erinnert sich Klemens, „aber nach dem ersten Flug wusste ich: Das ist meins.“

Für viele Teilnehmende beginnt das Abenteuer mit dem ersten Windenstart. Innerhalb weniger Sekunden katapultiert die Seilwinde das Flugzeug auf über 100 Kilometer pro Stunde – und ab da ist alles anders. „Du hebst ab – und gleichzeitig verändert sich dein Blick auf die Welt“, beschreibt es Selma.

Keine Flugerfahrung nötig

Das Lager ist bewusst für Einsteiger konzipiert. Flugerfahrung ist nicht notwendig. „Du brauchst nur Neugier, etwas Abenteuerlust – und Sonnencreme“, lacht Klemens. Geflogen wird mit modernen Doppelsitzern wie der ASK 21 und dem Duo Discus – immer gemeinsam mit erfahrenen Fluglehrern.

Neben dem eigentlichen Fliegen ist es auch die Gemeinschaft, die das Lager zu einem besonderen Erlebnis macht. Gemeinsames Kochen, Lagerfeuerabende und das „Sunrise-Fliegen“ bei Sonnenaufgang sorgen für unvergessliche Momente. „Wir wollen mehr als nur fliegen – wir wollen Freundschaften aufbauen“, betont Selma.

Unsere Empfehlung für Sie Flugplatz in Eutingen Morgens um 4 Uhr der Sonne entgegen geflogen Über ein erfolgreiches Pfingstfluglager trotzt wechselhaften Wetters berichtet die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm.

Programm von morgens bis abends

Das Ferienfluglager kostet 460 Euro – darin enthalten sind alle Flüge, die komplette Verpflegung sowie Übernachtungen im eigenen Zelt auf dem Flugplatz sowie alle Gebühren bis zum ersten Alleinflug über das Fluglager hinaus. Die Teilnehmenden werden von morgens bis abends in den Flugbetrieb eingebunden: Vom Aushallen der Flugzeuge über das Starten, Rückholen und Putzen bis zum abendlichen Debriefing.

„Wir haben viele ehemalige Teilnehmende, die mittlerweile selbst fliegen – oder wie wir in der Jugendarbeit aktiv sind“, sagt Klemens stolz.

Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf der Website des Vereins: www.lsghannsklemm.de.

Weitere Informationen

Luftsportgemeinschaft

Die Luftsportgemeinschaft Hanns Klemm (LSG) wurde am 10. Oktober 2020 gegründet und entstand aus dem Zusammenschluss der „Flugsportgruppe Hanns Klemm Böblingen-Calw“ und des „Flugsportvereins Rottenburg-Horb-Eutingen“. Der Verein hat rund 160 Mitglieder und betreibt elf Motorflugzeuge, vier Ultraleichtflugzeuge und acht Segelflugzeuge. Die LSG hat ihren Sitz in Böblingen und fliegt auf dem Flugplatz in Eutingen.