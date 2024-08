Fluglärm im Schwarzwald-Baar-Kreis: Sternschnuppen-Wunsch: Endlich Ruhe am Himmel?

Sternschnuppen-Wunsch: Endlich Ruhe am Himmel?

1 Ein Flugzeug landet bei schlechtem Wetter am Flughafen Zürich. Foto: dpa/Ennio Leanza

Am Dienstagmorgen ist der Himmel über dem Schwarzwald-Baar-Kreis wieder frei – von der Flugzeug-Schwemme der Nacht zuvor ist nichts mehr zu sehen. Noch Stunden zuvor sah das ganz anders aus. Doch Schweizer Flugverkehr über deutschen Köpfen – das bringt seit Jahrzehnten Otto Normalbürger genauso wie die hohe Politik auf die Palme.









Link kopiert



Ganz besonders viele Kreisbewohner blickten Montagnacht in den Himmel. Sie alle wollten eigentlich alles: Perseiden sehen. Es war schließlich die Sternschnuppennacht und gerade in der Nacht zum Dienstag sollten besonders viele der Sternschnuppen zu sehen sein, so hieß es.