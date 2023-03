Trotz Warnstreiks Flugbetrieb am Freitag

Flughafen in Karlsruhe/Baden-Baden

1 In Baden-Baden sollen am Freitag Flugzeuge abheben – aber es gibt Einschränkungen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Gewerkschaft Verdi ruft zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zum Warnstreik am Stuttgarter Flughafen auf. Am Airport Karlsruhe/Baden-Baden sollen die Flugzeuge abheben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











- Trotz eines Aufrufs zum Warnstreik am Freitag sollen die Flugzeuge am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden abheben. Es könne jedoch zu längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen kommen, sagte Geschäftsführer Uwe Kotzan auf Anfrage. Passagiere sollten entsprechend mehr Zeit einplanen und sich noch vor der Reise über ihren Flugstatus informieren.

Unsere Empfehlung für Sie Verdi verschärft Tarifkonflikte Freitag wird am Flughafen Stuttgart gestreikt Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen zum Warnstreik am Stuttgarter Flughafen auf. Den ganzen Tag über werde der Flugbetrieb eingestellt, teilt die Airportleitung mit.

Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden an diesem Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Stuttgart wird es deshalb keinen regulären Flugbetrieb geben.

Hintergrund für die Warnstreiks sind laut Verdi Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.