Flughafen in Basel: Hauptpiste wird erneuert – EuroAirport im Ausnahmezustand

Die groben Betonarbeiten sind nach zwei Wochen Bauzeit so gut wie abgeschlossen. Nun muss die im Mittelteil sanierte Hauptpiste des Basler EuroAirports noch getestet werden.
Dort, wo sonst geschäftige Betriebsamkeit herrscht, ist eine eigentümliche Ruhe eingekehrt: Am EuroAirport konnte nach zweiwöchiger Bauzeit bereits ein großer Teil der Arbeiten abgeschlossen werden. Das schöne Wetter spielt dem Sanierungsprojekt in die Karten, so dass die großen Betonmaschinen aus Belgien bereits am Dienstag wieder abrücken konnten. Die etwa 100 Bauarbeiter, die nun noch auf der Start- und Landebahn tätig sind, verlieren sich fast auf dem riesigen Gelände.