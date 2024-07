Flughafen Frankfurt: Flugverkehr in Frankfurt teilweise wieder aufgenommen

1 Die ersten Flugzeuge rollen wieder über die Start- und Landebahnen des Flughafens Frankfurt. (Symbolbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Wegen einer Aktion von Klimaaktivisten ist der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen am Donnerstagmorgen kurzzeitig eingestellt worden. Nun wurde der Flugverkehr zumindest teilweise wieder aufgenommen.









Der Flugverkehr am größten deutschen Airport in Frankfurt am Main ist am Morgen nach einer Störaktion von Klimaaktivisten teilweise wieder aufgenommen worden. Starts und Landungen fänden wieder statt, sagte ein Flughafen-Sprecher. Allerdings würden noch nicht alle Start- und Landebahnen wieder vollständig genutzt.