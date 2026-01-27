Flughafen auf Wachstumskurs: Warum der Basler EuroAirport 500 Millionen Franken investiert

Für den Basler EuroAirport war 2025 das bisher passagierstärkste Jahr in der Geschichte des binationalen Flughafens, wie es beim Jahrespressegespräch am Dienstag hieß.
Die Sommerferienperiode 2025 war von einer hohen Nachfrage geprägt: Mehr als 2,4 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen in dieser Zeit – rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz europaweiter Engpässe in der Flugsicherung und witterungsbedingter Einschränkungen blieb der Betrieb insgesamt geordnet und stabil, erklärten die Verantwortlichen des EuroAirports (EAP) anlässlich der Jahrespressekonferenz am Dienstag.