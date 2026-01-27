Flughafen auf Wachstumskurs: Warum der Basler EuroAirport 500 Millionen Franken investiert

Für den Basler EuroAirport war 2025 das bisher passagierstärkste Jahr in der Geschichte des binationalen Flughafens, wie es beim Jahrespressegespräch am Dienstag hieß.

Die Sommerferienperiode 2025 war von einer hohen Nachfrage geprägt: Mehr als 2,4 Millionen Passagiere nutzten den Flughafen in dieser Zeit – rund neun Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz europaweiter Engpässe in der Flugsicherung und witterungsbedingter Einschränkungen blieb der Betrieb insgesamt geordnet und stabil, erklärten die Verantwortlichen des EuroAirports (EAP) anlässlich der Jahrespressekonferenz am Dienstag.

Die eingeführten Instrumente zur besseren Planbarkeit – Slot-Koordination und Echtzeitdatenaustausch mit der europäischen Flugsicherung – hätten sich erneut bewährt und dazu beigetragen, Verkehrsflüsse und Betriebsqualität auch in Spitzenzeiten sicherzustellen. Die Wartezeiten blieben laut EAP insgesamt moderat. Einzig die Parkplatzverfügbarkeit während der Verkehrsspitzen sei nicht immer ausreichend gewesen, was die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der Erreichbarkeit des Flughafens mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterstreiche, so die Botschaft am Medienanlass.

Hauptpiste wird saniert

In diesem Jahr steht die Sanierung der Hauptpiste an, darüber hinaus sollen auch die Gates modernisiert und das Gastronomieangebot am Flughafen ausgebaut werden. Insgesamt will der EAP in den nächsten sieben Jahren 500 Millionen Franken investieren, wie EAP-Vizedirektor Renauld Paubelle ankündigte.

Während die Boarding-Bereiche modernisiert und an die höheren Kapazitäten heutiger Flugzeuge angepasst werden sollen, bleibt die Anzahl der Gates indes unverändert. Schon für dieses Jahr seien Arbeiten am Gate Süd geplant, wie weiter zu erfahren war. Mit diesem Investitionsprogramm schaffe der Flughafen die Grundlage für eine nachhaltige Weiterentwicklung seiner Infrastruktur sowie eine langfristige Verbesserung der Dienstleistungsqualität für Passagiere und Partner, lautete die Botschaft.

Themen an der Bilanzmedienkonferenz waren auch der Fluglärm und die CO2-Belastung: Die Verringerung der nächtlichen Lärmbelastung bleibe ein zentraler Schwerpunkt. So konnten die nächtlichen Flugbewegungen im vergangenen Jahr nochmals deutlich reduziert werden, insbesondere in der zweiten Nachtstunde zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Ergänzend zu den bestehenden Maßnahmen seien unter anderem differenzierte Lärmgebühren, betriebliche Anpassungen sowie Bußen der zuständigen Kontrollbehörde umgesetzt worden, berichteten die Flughafenverantwortlichen.

Weniger Nachtstarts

Im Vergleich zu 2019 gingen die Starts nach 23 Uhr im Jahr 2025 deutlich zurück: beim Verlassen der Parkposition um 95 Prozent und beim Start um 74 Prozent. Der Rückgang der Starts nach 23 Uhr wirke sich direkt auf die Lärmsituation aus, hieß es weiter.

Seit 2019 konnte der nächtliche Lärmpegel laut EAP in der Zeit zwischen 23 Uhr und Mitternacht nördlich des Flughafens um rund sieben Dezibel reduziert werden, südlich um rund 1,5 Dezibel. Weitere Maßnahmen zur Entlastung der südlichen Region würden geprüft. Trotz dieser Fortschritte bestünden in beiden Nachtstunden zwischen 22 Uhr und Mitternacht weiterhin Herausforderungen. Der aktuelle Lärmnachweis zeige zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren, dennoch würden die Immissionsgrenzwerte (IGW) über Schweizer Gebiet im besagten Zeitraum weiterhin überschritten. Den Dialog mit den Fluggesellschaften will der EAP deshalb fortsetzen. Und: Zusätzliche Maßnahmen würden laufend geprüft. Die seit Januar 2025 nochmals verschärften Lärmgebühren sowie die weiteren Maßnahmen im Lärmvorsorgeplan sollen zu einer weiteren Verringerung der Belastung beitragen, hieß es.

Über dem Schwellenwert

Die Südlandequote betrug im vergangenen Jahr 12,9 Prozent und lag damit den Flughafenverantwortlichen zufolge weiterhin über dem festgelegten Schwellenwert. Nach Einschätzung der zuständigen Behörden bestünden derzeit keine umsetzbaren Maßnahmen zur Einhaltung der Nutzungsquoten. Denn: Die erhöhte Quote sei auf meteorologische Veränderungen zurückzuführen.

Bezüglich CO2 hieß es, dass die landseitige Erreichbarkeit des EAP der größte Verursacher von Emissionen sei. Daher wolle man sich für bessere ÖPNV-Anbindungen einsetzen. Langfristiges Ziel sei nach wie vor eine Bahnanbindung.