Flughafen auf Wachstumskurs: Passagierrekord am Euroairport Basel

Mehr als eine Million Passagiere verzeichnet der EuroAirport im August. Die Vor-Corona-Zahlen dürften bald wieder erreicht werden.
Der EuroAirport ist nach der Corona-Flaute weiter auf Wachstumskurs. Die Zahl der Passagiere entwickelt sich stetig nach oben. Für den August haben die Flughafenverantwortlichen einen neuen Rekord verbucht: Wie die Basellandschaftliche Zeitung berichtet, soll der August der betriebsamste Monat in der Geschichte des Flughafens gewesen sein. Insgesamt reisten 1 009 942 Personen ab dem EuroAirport (EAP) – so viele wie noch nie seit der Einweihung des binationalen Flughafens im Mai 1946. Dem statistischen Datenportal des Kantons Basel-Stadt zufolge war der 8. August der Tag mit dem größten Passagieraufkommen. Knapp 36 800 Fluggäste wurden gezählt.