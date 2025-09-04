Flughafen auf Wachstumskurs: Passagierrekord am Euroairport Basel

Mehr als eine Million Passagiere verzeichnet der EuroAirport im August. Die Vor-Corona-Zahlen dürften bald wieder erreicht werden.

Der EuroAirport ist nach der Corona-Flaute weiter auf Wachstumskurs. Die Zahl der Passagiere entwickelt sich stetig nach oben. Für den August haben die Flughafenverantwortlichen einen neuen Rekord verbucht: Wie die Basellandschaftliche Zeitung berichtet, soll der August der betriebsamste Monat in der Geschichte des Flughafens gewesen sein. Insgesamt reisten 1 009 942 Personen ab dem EuroAirport (EAP) – so viele wie noch nie seit der Einweihung des binationalen Flughafens im Mai 1946. Dem statistischen Datenportal des Kantons Basel-Stadt zufolge war der 8. August der Tag mit dem größten Passagieraufkommen. Knapp 36 800 Fluggäste wurden gezählt.

Corona sorgte für drastischen Einbruch 2019 war das Jahr mit den meisten Flugreisenden bisher. Etwa 9,1 Millionen Personen flogen damals vom EAP aus. Die Corona-Pandemie ein Jahr später sorgte dann für einen drastischen Einbruch der Passagierzahlen. Im laufenden Jahr waren es, Stand August, bereits 6,2 Millionen Passagiere. Daher ist es gut möglich, dass der Flughafen dieses Jahr die Neun-Millionen-Marke wieder erreicht. Im vergangenen Jahr zählte der Flughafen bereits 8,9 Millionen Reisende.

Billigfluggesellschaften sorgen für Wachstum

Für das Wachstum sorgen sowohl Platzhirsch Easyjet als auch der Mitbewerber Wizzair. Während diese Fluggesellschaft den Fokus auf Osteuropa legt, fliegt Easyjet überwiegend Ziele in Westeuropa und im gesamten Mittelmeerraum an. Zwölf Flugzeuge mit dem orangen Logo sind in Basel stationiert, der Marktanteil am EAP beträgt fast 60 Prozent. Beide Gesellschaften expandieren und bauen ihr Streckennetz weiter aus.

Die Fluggesellschaft Wizzair baut ihr Streckennetz aus. Foto: Michael Werndorff

Mehr Flüge, mehr Lärm

Mit der Zunahme der Flugbewegungen rückt auch das Thema Lärmschutz wieder in den Fokus: Beim Lärmschutz sei noch Luft nach oben, wie es von Betreiberseite heißt. „Wir sind noch nicht am Ziel“, sagte Verwaltungsratspräsident Luc Gaillet Ende Januar 2024 anlässlich der Bilanzmedienkonferenz.

Trotz Einführung des Verbots geplanter Starts ab 23 Uhr habe sich damals im Süden die Lärmsituation bis 23.15 Uhr verschlechtert. Der Hauptgrund: Einige Flüge würden weiterhin kurz vor 23 Uhr angesetzt , was dazu führe, dass diese zwischen 23 und 23.15 Uhr von der Startbahn abheben, hieß es damals. Immerhin: Eine Verbesserung wurde derweil im Norden festgestellt.

Maßnahmen gegen den Fluglärm

Ziel sei es, wie die EAP-Spitze dieses Jahr bekräftigte, dass es ab 23 Uhr gar keine Starts mehr gibt. Auch die Lärmemissionen zwischen 22 und 6 Uhr sollen sinken. Bei der Messstation im elsässischen Bartenheim sank der Lärm zwar um sechs Dezibel, bei derjenigen in Allschwil allerdings nur um ein Dezibel.

Denn: Im vergangenen Jahr lag die Quote der Südlandungen, die vor allem Allschwil und Binningen, aber auch Basel-Ost, Reinach und Bottmingen betreffen, mit knapp zwölf Prozent das dritte Jahr in Folge über den zulässigen zehn Prozent. Grund seien die vorherrschenden Winde und die Tatsache, dass die Flugzeuge gegen den Wind landen müssten. Laut Flughafendirektion soll dem Zeitraum 22 bis 23 Uhr besondere Beachtung geschenkt werden. Im Blick: Die Startverfahren auf der Hauptpiste 15.

Startverfahren über Deutschland im Fokus

Unterdessen hat der EAP am 1. Juli die systematische Messung von Fluglärm im Landkreis Lörrach wieder aufgenommen. Während der flugreichen Monate Juli, August und September wird demnach eine autonom arbeitende mobile Station eingesetzt. Mit dem Start der Lärmmessung soll die Belastung im gesamten Landkreis Lörrach systematisch dargestellt werden.

Da dies über einen einzelnen Standort nicht möglich ist, sollen in den nächsten Jahren regelmäßige Messungen an wechselnden Orten erfolgen. Auftakt war im Efringen-Kirchener Ortsteil Huttingen. So sollte das sogenannte Startverfahren ELBEG 7S weitgehend erfasst und damit bereits ein großer Anteil der Starts über Deutschland abgebildet werden. Ziel der Messkampagne ist es, eine solide Datengrundlage für die Diskussion über das Ausmaß der Lärmentwicklung und die Notwendigkeit von möglichen Gegenmaßnahmen zu liefern.