Eigentlich hätte es in einigen Tagen losgehen sollen mit dem Flug zum Mond. Doch bei einem Test gibt es Lecks und Ausfälle. Wie gefährdet ist die bemannte Mission?
Cape Canaveral - Nach Problemen bei einem vorbereitenden Test wird die geplante Mondmission "Artemis 2" nicht vor März stattfinden. "Wir verschieben den Starttermin im Februar und streben nun März als frühestmöglichen Starttermin für "Artemis 2" an", teilte Nasa-Chef Jared Isaacman nach dem unbemannten Bodentest auf der Plattform X mit.