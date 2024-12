Flüge von der Großschanze: Wie Besucher in Hinterzarten jetzt virtuelle Skisprünge erleben können

1 Der ehemalige Bürgermeister von Hinterzarten Hansjörg Eckert (von links), Europa-Park-Inhaber Roland Mack und Skisprungolympiasieger Martin Schmitt stehen auf der Skisprungschanze. Foto: Europa-Park

Um den Sprung von der Anlage in Hinterzarten erlebbar zu machen, wurde mit Beteiligung des Europa-Parks ein VR-Angebot entwickelt. Zur Eröffnung kamen die Wintersportlegenden Martin Schmitt und Georg Thoma.









Anlauf nehmen, die Sprungschanze hinabgleiten, abspringen und in die Luft abheben – Besucher können ab sofort in Hinterzarten virtuell in die Fußstapfen von Skisprunglegenden wie Martin Schmitt oder Georg Thoma treten. Etwa drei Minuten lang dürfen sie zwei Sprünge im Adler-Skistadion absolvieren. Die dortige Skisprungschanze ist ist kleinste Großschanze der Welt und regelmäßiger Austragungsort internationaler Wettkämpfe, heißt es in einer Pressemitteilung des Europa-Parks.