1 Geflüchtete kommen Anfang September 2015 auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof an. Foto: 7aktuell.de//Oskar Eyb

2015 erreichte eine große Zahl an Flüchtlingen Deutschland. Sieben Jahre danach hatten rund 40 Prozent aller Schutzsuchenden noch keinen Job gefunden, drei von vier Frauen arbeiten nicht. Was sind die Hintergründe? Und was müsste sich noch tun?









Die Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt steht derzeit in der Diskussion, oft werden die Debatten zugespitzt oder Informationen verzerrt. Doch wie viele Geflüchtete haben tatsächlich Arbeit gefunden? Und wie unterscheidet sich ihre Situation von der anderer Arbeitssuchender? Die wichtigsten Fragen und Antworten – am Beispiel jener, die in der Flüchtlingskrise von 2015 nach Deutschland kamen.