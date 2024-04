Flüchtlingsunterkunft in Schramberg

1 Das ehemalige Personalwohnheim des Krankenhauses (rechts) steht in direkter Nachbarschaft zum Gut Berneck. Foto: Stephan Wegner

Bei einem weiteren Gespräch der Anwohner des Pfaff- und Schlauder-Geländes kam Überraschendes zutage: Hans-Jochem Steim berichtete, er habe das Personalwohnheim des Krankenhauses gekauft, um dort eine Unterkunft für Flüchtlinge zu verhindern.









Nach der Ablehnung des Bauantrags zur Umwandlung von Pfaff und Schlauder in eine Flüchtlingsunterkunft trafen sich am Dienstagabend Anwohner des Sanierungsgebietes im Roma , um über die neue Sachlage und die nächsten Schritte zu sprechen. Am Treffen nahm diesmal auch Ehrenbürger Hans Jochem Steim als potenziell Betroffener im Sanierungsgebiet Bühlepark teil.