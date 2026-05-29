Flüchtlingsunterkunft in Neubulach: So läuft es im Container-Heim

Die Containeranlage in Neubulach ist schon seit Mai 2024 parat. Immer wieder hat sich der Einzug der Geflüchteten verschoben. Wie ist dort momentan der Stand?

In der Bühlstraße in Neubulach stehen die Container für die geplante Asylunterkunft bereits seit Mai 2024. Ein Hindernis für den zeitnahen Bezug war vor zwei Jahren die noch ausstehende Ausstattung der Küche. Den Wohncontainern fehlten noch notwendige Elektrogeräte. Diese würden erst angeschafft, sobald das Landratsamt Calw eine konkrete Zuweisung vorgenommen habe. Ein Jahr später gab’s vonseiten der Stadtverwaltung dieselbe Auskunft. Hat sich in der Zwischenzeit etwas getan?

Seit diesem Jahr wohnen Flüchtlinge in der Unterkunft – doch „die Belegungszahlen variieren, da die Stadt Neubulach an dem Standort auch obdachlose Menschen unterbringt“, sagt Lars Dannenmann, stellvertretender Bürgermeister von Neubulach, auf Nachfrage unserer Redaktion. Die geflüchteten Menschen, die in der Unterkunft leben, kommen überwiegend aus der Ukraine und der Türkei. „Ziel ist es aber, dass die Menschen eine Wohnung finden und nicht dauerhaft in der Anschlussunterbringung leben“, so Dannenmann.

Verhindern, dass anerkannte Flüchtlinge obdachlos werden

Die Kommunen sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig, nachdem diese die vorläufige Unterbringung des jeweiligen Stadt- beziehungsweise Landkreises verlassen haben. Die Verteilung der Geflüchteten erfolgt auf Basis eines landkreisweiten Schlüssels, der sich an der Einwohnerzahl der Städten und Gemeinden orientiert. Jede Kommune ist verpflichtet, ihren Anteil an der Unterbringung zu übernehmen. Die Anschlussunterbringung soll verhindern, dass anerkannte Flüchtlinge obdachlos werden, wenn sie nicht direkt privaten Wohnraum finden.

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Wie in allen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften von Neubulach gilt auch in der Containeranlage eine Benutzungsgebühr von 8,90 Euro pro Quadratmeter. Darin sind alle Nebenkosten, Abschreibungen, Verzinsungen und Personalkosten berücksichtigt. Dieses Geld kann die Stadt dann bei der entsprechenden Behörde wie dem Jobcenter, dem Landratsamt oder der Agentur für Arbeit für die Unterbringung der Personen beantragen.

In der Anlage stehen Betten für 24 Personen zur Verfügung. „Die Unterkunft ist bisher nicht voll belegt“, sagt der stellvertretende Bürgermeister. Es leben Familien, aber auch Einzelpersonen in der Unterkunft. „Das Zusammenleben funktioniert gut“, sagt Dannenmann.

Die Anschaffung der Container hat 100 .000 Euro gekostet, plus 16.500 Euro für die Möblierung.