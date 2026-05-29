Flüchtlingsunterkunft in Neubulach: So läuft es im Container-Heim

Die Containeranlage in Neubulach ist schon seit Mai 2024 parat. Immer wieder hat sich der Einzug der Geflüchteten verschoben. Wie ist dort momentan der Stand?
In der Bühlstraße in Neubulach stehen die Container für die geplante Asylunterkunft bereits seit Mai 2024. Ein Hindernis für den zeitnahen Bezug war vor zwei Jahren die noch ausstehende Ausstattung der Küche. Den Wohncontainern fehlten noch notwendige Elektrogeräte. Diese würden erst angeschafft, sobald das Landratsamt Calw eine konkrete Zuweisung vorgenommen habe. Ein Jahr später gab’s vonseiten der Stadtverwaltung dieselbe Auskunft. Hat sich in der Zwischenzeit etwas getan?