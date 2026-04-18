Flüchtlingsunterkunft-Attentat: Wie in Lörrach ein rechtsterroristischer Anschlag verübt wurde

Terror von Rechts erlebte in den 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre in der alten Bundesrepublik einen traurigen Höhepunkt. Auch Lörrach gehörte zu den Schauplätzen.
Das Stadtarchiv vergisst nicht: Auf die Flüchtlingsunterkunft „Am Blauenblick“ wurde in den frühen Morgenstunden des 17. August 1980 ein Anschlag verübt. Die AG Erinnerungskultur beschäftigt sich derzeit mit diesem Ereignis und den Unterlagen hierzu. Die Akten befinden sich im Archiv der Stadt Lörrach: Sie werfen ein umfassendes Licht auf den Tathergang und die Ideologie des Täterkreises.