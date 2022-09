Zustrom von Ukrainern bringt Kreis Rottweil in Not

1 Landrat Wolf-Rüdiger Michel informierte die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss über das Ukraine-Servicezentrum in Rottweil. Foto: Günther

Der Service für Ankömmlinge aus der Ukraine ist im Landkreis Rottweil vorbildlich und bundesweit einzigartig. Doch das System gerät an Grenzen.















Kreis Rottweil - "Ich bin sehr beeindruckt", bekennt die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU) gegenüber unserer Redaktion. Sie hat soeben das Ukraine-Zentrum des Landkreises kennengelernt. "Das sollte Schule machen", erklärt die Abgeordnete.

Tatsächlich hat der Landkreis mit dem Ukraine-Zentrum in der Rottweiler Marienstraße schon zu Beginn des Kriegs in der Ukraine eine bundesweit beispiellose Einrichtung auf die Beine gestellt. Zusammengefasst unter einer einzigen Adresse werden hier sämtliche Leistungen abgewickelt und sämtliche Formalitäten erledigt, die für Flüchtlinge aus der Ukraine – in ihrer großen Mehrzahl Frauen, Kinder und betagte Menschen – wichtig sind.

Ausweise und der erste Scheck

Die Flüchtlinge werden hier erkennungsdienstlich erfasst und erhalten einen vorläufigen Ausweis. Nur ein paar Meter weiter können sie erste Sozialleistungen beantragen und bekommen in vielen Fällen unverzüglich und unbürokratisch einen ersten Barscheck ausgehändigt. Immens wichtig, wenn man noch kein Bankkonto hat.

Mehr als 1300 Menschen aus der Ukraine wurden hier inzwischen medizinisch untersucht. Heinz-Joachim Adam, Leiter des Gesundheitsamtes, hat ein besonderes Augenmerk auf den Impfstatus der Flüchtlinge. Denn der ist in der Ukraine schlecht – nicht nur bei Corona, auch bei Masern, Mumps, Röteln. Zwei Medizinerinnen nutzen ihre Sprachkenntnisse, um die tendenziell impfskeptischen Ukrainer von den Vorzügen der Impfungen zu überzeugen und damit sich und andere zu schützen. Die Impfquoten verbesserten sich dramatisch.

Mitarbeiter mit großer Einsatzbereitschaft

Im gleichen Haus ist auch das Jobcenter vertreten, das Anträge auf Sozialleistungen entgegennimmt und natürlich auch Arbeitsstellen vermittelt. "Dieses Beispiel zeigt, wie erfolgreich man ist, wenn man vernetzt denkt", resümiert die Abgeordnete Maria-Lena Weiss.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel betont die hohe Einsatzbereitschaft seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bisher hat der Landkreis auch dank des Ukraine-Zentrums die Flüchtlingszahlen nahezu geräuschlos bewältigen können, obwohl sie offenbar deutlich höher liegen als in den Jahren 2015 und 2016. Ein präziser Vergleich ist wegen der Fluktuation und dem wechselnden Status der Ankömmlinge kaum möglich.

Landrat hadert mit dem "Systemwechsel"

Doch die insgesamt 2800 Flüchtlinge aus der Ukraine und dem Rest der Welt, die seit Anfang des Jahres in den Kreis Rottweil kamen, stellen dessen Leistungsfähigkeit auf eine ganz neue Probe.

Den Grund für den hohen Zustrom an Flüchtlingen sieht der Landrat insbesondere im sogenannten "Systemwechsel". Der Bundestag hatte im April 2022 beschlossen, Geflohene aus der Ukraine anders zu behandeln als Asylbewerber. Sie erhalten höhere Sozialleistungen als diese, und sie genießen außerdem in der gesamten EU volle Bewegungsfreiheit. Im Gegensatz zu Asylbewerbern können sie daher auch dann ganz legal Leistungen in Deutschland beantragen, wenn sie sich zuvor in einem anderen EU-Staat als Geflohener gemeldet hatten.

Sechsmal so viele Ukrainer aufgenommen wie Frankreich

Das, glaubt der Landrat, geschehe in hohem Maße. Die geltenden Regelungen würden einen "Pull-Effekt" bewirken, der zu "Sekundärmigration" führt – also dazu, dass Ukrainer, die bereits in einem anderen EU-Staat untergekommen waren, lieber nach Deutschland ziehen. Die Bundesrepublik nehme inzwischen sechsmal so viele Flüchtlinge aus der Ukraine auf wie Frankreich und dreimal so viele wie Italien. Die geographische Lage allein könne das nicht erklären, so der Landrat.

Das sei für ihn aus Sicht der Geflohenen nachvollziehbar, sagt Michel. Für den Landkreis bewirke das aber Probleme, und die zeigen sich besonders bei der Unterbringung. Die Plätze sind inzwischen so knapp geworden, dass der Landkreis in dieser Woche die Kreissporthalle in Rottweil hat sperren müssen, um sie als Unterkunft für Neuankömmlinge zu nutzen – ein Vorgehen, das 2015 und 2016 noch hatte vermieden werden können. Michel lässt jetzt gegenüber der Abgeordneten Weiss und der Öffentlichkeit durchblicken, dass die Kreissporthalle nicht die einzige Halle bleiben könnte, die als Notunterkunft eingerichtet werden muss. Seine Forderung daher: "Der Staat muss bei der Sekundärmigration steuernd eingreifen."

Keine vergleichbaren Sozialleistungen in der EU

Maria-Lena Weiss’ eigene CDU-CSU-Fraktion hatte im April dem "Systemwechsel" zugestimmt. Sie sieht jedoch ebenfalls das Problem der Sekundärmigration, spricht sich für Änderungen aus – und warnt besonders davor, dass die künftig höheren Leistungen mit der bevorstehenden Einführung des "Bürgergeldes" den Pull-Effekt noch verstärken könnten.

Ein generelles Problem sieht Weiss darin, dass es in der EU grundsätzlich keine vergleichbaren Sozialleistungen gibt. Dass sich das schnell wird ändern lassen, daran glaubt sie allerdings auch nicht.