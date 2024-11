Flüchtlingsunterbringung in Altensteig: Rat überlässt Landkreis Wiese für Container-Unterkunft

1 Das Wiesengrundstück im Oberen Tal war bereits 2015 als Standort für eine Gemeinschaftsunterkunft im Gespräch. Foto: Thomas Fritsch

Die Stadt Altensteig stellt dem Landkreis Calw eine Wiesenfläche im Oberen Tal zur Verfügung, auf der dieser eine Gemeinschaftsunterkunft für die Unterbringung von bis zu 80 Geflüchteten errichten will. Dies beschloss der Gemeinderat mehrheitlich in seiner jüngsten Sitzung.









Vor knapp zehn Jahren war es beinahe schon einmal so weit: 2015, auf dem Höhepunkt des Geflüchtetenaufkommens, hatte der Landkreis Calw schon einmal auch Altensteig als möglichen Standort einer Gemeinschaftsunterkunft ins Auge gefasst. Schon damals hatte sich der Gemeinderat der Flößerstadt auf das Wiesenareal zwischen der Firma Stahlbau Bühler und dem Campingplatz am Ortsausgang in Richtung Erzgrube festgelegt. Die Planungen waren bereits weit gediehen, als der Bedarf an Plätzen nachließ und der Landkreis vom Bau einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft absah.