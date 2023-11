Auf dem Parkplatz beim Thalia Theater in Tailfingen werden ab Februar 2024 80 bis 100 Geflüchtete in Containern unterkommen.

Die Landkreisverwaltung wird, in enger Absprache mit der Stadt Albstadt, auf dem Parkplatz des Thalia Theaters in Tailfingen Wohncontainer für geflüchtete Menschen aufstellen. Laut Mitteilung des Landratsamtes Zollernalbkreis ist der Bezug ist für Februar geplant. Erste Arbeiten erfolgen ab kommender Woche.

Bürgerdialog ist geplant

Auf der frei stehenden Fläche, die dem Landkreis von der Stadt Albstadt zur Verfügung gestellt wird, sollen bis Februar 2024 Holz-Container für 80 bis maximal 100 Personen errichtet werden. Diese werden direkt im Zollernalbkreis aus regionalem Holz produziert. Ab Montag, 27. November finden erste Vorarbeiten beim Thalia statt. Hierzu zählt das Fundament zum Aufstellen der Container. Das Landratsamt wird über das Projekt weiter informieren, zudem sei ein Bürgerdialog zu diesem Thema geplant.

Zweckentfremdung von Hallen vermeiden

„Der Aufbau dieser vorläufigen Unterbringung ist notwendig, um die große Zahl der Flüchtlinge aufnehmen zu können, die uns monatlich zugewiesen werden – zwischen 80 und 120 Personen“, erklärt Landrat Günther-Martin Pauli. Um weiterhin die Zweckentfremdung von Hallen zu vermeiden, prüft das Landratsamt an mehreren Stellen im gesamten Kreisgebiet Unterbringungsmöglichkeiten. Weitere Standorte für Container entstehen auf dem Firmengelände von Trigema in Burladingen und am Zentrum am Fürstengarten in Hechingen.

Die anhaltend hohen Flüchtlingszuweisungen fordere die Landkreise sowie Städte und Gemeinden aufs Äußerste. Als untere Aufnahmebehörde ist der Zollernalbkreis gesetzlich verpflichtet, zugewiesene Menschen aus den Landeserstaufnahmen vorläufig unterzubringen, bis deren Aufenthaltsstatus geklärt ist.