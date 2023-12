Flüchtlingssituation in Fluorn-Winzeln

1 Besonders beim Thema Flüchtlingsunterkünfte wurde deutlich debattiert und sich gegen Container ausgesprochen. Foto: Stöhr

Bei der Fragestunde in Fluorn-Winzeln dominierten die Flüchtlingsunterbringung und die Nachverdichtung die Tagesordnung. Container wurden einstimmig abgelehnt und ein Flüchtlingshilfeverein angeregt.









In der Bürgerfragestunde in Fluorn-Winzeln war einiges los. Die aktuelle Flüchtlingssituation beschäftigt viele Bürger. Sie befürchten, dass Container in den Wohngebieten aufgestellt werden könnten.