Flüchtlingsheim in Schramberg: Pfaff und Schlauder – Anlieger mobilisieren sich

1 Viel Interesse und Gesprächsbedarf gibt es offensichtlich bei den Anliegern von Pfaff und Schlauder. Foto: Fritsche

Angrenzer und Nachbarn von Pfaff und Schlauder haben sich über den Sachstand des Projekts informiert und über das weitere Vorgehen diskutiert: Widerspruch einlegen und rechtliche Vorprüfung sollen die nächsten Schritte sein.









Karl Wolf, selbst mit verschiedenen Immobilien in der Nähe von Pfaff und Schlauder betroffen, hatte Angrenzer und Nachbarn am Mittwochabend in die Gaststätte Roma (früher Rebstock) in die Berneckstraße eingeladen. Die waren alle wie er selbst und wie es die Landesbauordnung verlangt, von der Stadt mit einem Schreiben vom 19. Januar offiziell über das Vorhaben informiert worden. Angrenzer und Nachbarn haben jetzt die Möglichkeit, innerhalb von vier Wochen Einwände anzubringen.