Calw - "Wir haben, indem wir die Stelle des Flüchtlingsmanagers geschaffen haben, offenbar alles richtig gemacht. Darauf können wir stolz sein, denn in vielen Städten unserer Größenordnung ist das wahrscheinlich nicht der Fall." Dieses Fazit zog Jürgen Ott, Fraktionssprecher von "Gemeinsam für Calw" (GfC), nachdem Michael Kunert, Flüchtlingsmanager der Stadt, seinen Bericht dem Verwaltungs- und Sozialausschuss des Gemeinderats präsentiert hatte.

Alle Flüchtlinge sind in menschenwürdigen Unterkünften untergebracht, stellte Oberbürgermeister Florian Kling fest. Und das ist in anderen Landkreisen und Kommunen seit dem erneuten Anschwellen der Flüchtlingswelle bei Weitem nicht der Fall.

Mit Bürokratie herumschlagen

Dass es in der Hesse-Stadt so gut läuft, ist der Verdienst von Kunert und den damit befassten Mitarbeitern der Stadtverwaltung. Diesen Eindruck dürfte das Gremium angesichts von Kunerts Bericht gewonnen haben.

Die Aufgabe des Flüchtlingsmanagers als vielfältig zu bezeichnen, ist schon fast eine Untertreibung. "Ich weiß an keinem Arbeitstag, was mich erwartet", erzählt Kunert. Da kann eine Mutter aus der Ukraine mit drei Kindern am Bahnhof oder vor dem Rathaus stehen und muss irgendwie untergebracht werden. Die Landesaufnahmestellen und Gemeinschaftsunterkünfte sind derzeit voll, Flüchtlinge melden sich folglich direkt in den Kommunen.

Mit einem Dach über dem Kopf ist es bei Weitem nicht getan. Kunert muss sich mit der deutschen Bürokratie herumschlagen, sich um Aufenthaltsgenehmigungen, die Registrierung beim Jobcenter, die Sozialversicherung, um Sprachkurse, die Ausstattung mit Möbeln und Hilfe bei Arztbesuchen kümmern.

Spur der Verwüstung

Und so richtig kommt er nicht zur Ruhe. Zwar ist derzeit ein Stück weit Normalität eingekehrt, mit weiteren Flüchtlingen ist aber zu rechnen. Wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine verlassen nun auch ältere Menschen das Land, nachdem es zunächst meist Frauen und Kinder waren. Zumal die Russen, so wird Kunert berichtet, bei ihrem derzeitigen Rückzug eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Kunert hebt den großen Integrationswillen der Ukrainer hervor. Sie bemühen sich, die deutsche Sprache zu lernen und Arbeit zu finden. Und er kann sich nicht nur auf Calwer Helfer stützen, die Flüchtlinge unterstützen sich vor allen untereinander. Im Internet befindet sich mittlerweile ein Netzwerk, das vielen anderen Städten als Vorbild dient.

"Ein großer Bedarf wird bleiben", ist sich Kunert sicher. Denn mit anhaltender Dauer des Krieges richten sich immer mehr Menschen darauf ein, länger und unter Umständen für immer in Deutschland zu bleiben.

Hälfte ist traumatisiert

Trotz der angebotenen Kurse ist die Sprache im Alltag noch immer ein Riesenproblem, hat Dieter Kömpf, Fraktionssprecher der Freien Wähler, festgestellt. Wenn viele bleiben, erwartet er vor allem Schwierigkeiten auf dem Wohnungsmarkt. Insgesamt, so Kömpf, stehe man vor einer Mammutaufgabe.

Auch Gudrun Mogler (Neue Liste Calw) warnt vor allzu viel Euphorie. Die Lehrerin berichtet, dass mittlerweile 13 ukrainische Kinder das Hermann-Hesse-Gymnasium besuchen. Sie tun sich mit dem Erlernen der deutschen Sprache noch immer schwer, weil sie meist unter sich bleiben. Und mindestens die Hälfte dieser Jungen und Mädchen sei traumatisiert. Hinzu komme, dass sie nachmittags online noch auf ukrainisch von Lehrern aus ihrer Heimat unterrichtet werden, was sie zusätzlich belaste.

"Wir haben unser Päckchen getragen", stellt OB Kling zusammenfassend fest. Und nicht nur das. Im Vergleich der baden-württembergischen Gemeinden hat sich Calw, was die Erfüllung der Quote anbelangt, von der Abstiegszone auf einen Champions-League-Platz verbessert und belegt mittlerweile Rang drei in Baden-Württemberg.