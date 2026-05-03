Flüchtlingsarbeit: Eike Kloka und Micha Haasis berichten von ihrer Arbeit im Zollernalbkreis

Im Interview schildern Eike Kloka und Micha Haasis von der Diakonischen Bezirksstelle, welche Herausforderungen die Flüchtlingsarbeit prägen.
Die großen politischen Debatten über Migration finden meist in der Hauptstadt, in Talkshows und Parlamenten statt. Doch ihre Auswirkungen werden dort sichtbar, wo Entscheidungen konkret umgesetzt werden müssen: in den Kommunen. In Rosenfeld und Geislingen heißt das, Unterbringung zu organisieren, Integration zu begleiten und den Alltag vor Ort zu gestalten. Sozialarbeiter Eike Kloka ist seit 2021 zuständig für die Geflüchteten in den beiden Städten.