Flüchtlinge zurück nach Syrien?: Zollernalb-Landrat spricht nach Assad-Sturz

1 Landrat Günther-Martin Pauli malt mit syrischen Flüchtlingskindern im Kidscamp, das mit Unterstützung des Zollernalbkreises aufgebaut wurde. Foto: Maier

In einem Flüchtlingscamp nahe der syrischen Grenze hat der Zollernalbkreis syrischen Kindern Perspektiven eröffnet. Nun, nach Ende der Diktatur in Syrien, wollen viele Familien zurück in die Heimat, viele zögern noch. Und für Syrer, die sich hier nicht integrieren wollen, findet Landrat Pauli deutliche Worte.









Millionen Syrer haben in den vergangenen Jahren in der Türkei Zuflucht gefunden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen in ihrer Heimat – unter anderem in drei Flüchtlingscamps an der türkischen Grenze, die der Zollernalbkreis unterstützt. Wie geht es für die Menschen dort weiter?