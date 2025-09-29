Flüchtlinge zur Arbeit verpflichtet: Kritiker wirft Landkreis Freudenstadt Zwangsarbeit vor

Flüchtlinge im Kreis Freudenstadt werden seit einigen Monaten vom Amt für Migration und Flüchtlinge zu verschiedenen Arbeiten verpflichtet. Daran gibt es nun deutliche Kritik.
80 Cent pro Stunde. Das ist der Lohn, den derzeit Flüchtlinge im Kreis Freudenstadt für sogenannte Arbeitsgelegenheiten erhalten. Laut Angaben des Landkreises werden derzeit 84 Flüchtlinge im Kreis im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten bei der Reinigung von Flüchtlingsunterkünften, zur Unterstützung von Schulhausmeistern, in diversen Bauhöfen, im Abfallwirtschaftsbetrieb und im Kreisarchiv eingesetzt. Die gesetzliche Obergrenze liege dabei bei 100 Stunden im Monat.