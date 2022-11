3 Auch in der leer stehenden Jugendherberge Lochen in Balingen werden Flüchtlinge untergebracht. Quelle: Unbekannt

Was die Situation der Asylsuchenden und Flüchtlinge angeht, sei man durch die Ukraine-Krise "rechts überholt" worden, sagte Sozialdezernent Georg Link. In der Sitzung des Schul-, Kultur- und Sozialausschusses des Kreistags hat er über die aktuelle Situation informiert.















Link kopiert

Zollernalbkreis - Laut Link leben aktuell etwa 2000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in den Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis, und aktuell 478 im Ankunftszentrum in Meßstetten. Dadurch, dass die Russische Föderation immer mehr kritische Infrastruktur in der Ukraine zerstöre, sei mit weiteren Kriegsflüchtlingen zu rechnen.

Auch der Zustrom von Asylsuchenden aus Syrien, Afghanistan und afrikanischen Ländern habe deutlich zugenommen. Link verwies auf die vorhandenen, teils überbelegten Unterkünfte mit 28 Plätzen in Haigerloch, 30 in Rosenfeld, zwölf in Schömberg, 15 in Ratshausen, 34 in Meßstetten, 52 plus zwölf geplanten in Albstadt sowie 132 in Balingen – davon 100 in der Jugendherberge Lochen und weiteren in Frommern und Weilstetten.

Froh über Jugendherberge

Seit Januar seien 213 Asylbewerber aufgenommen worden, das Soll liege bei 346. Im Januar habe der Landkreis über 200 Plätze verfügt, im Dezember sollen es knapp 400 sein. "Dazu ist ein weiterer Aufbau nötig, der Landkreis muss kleinere Immobilien anmieten, an größeren Immobilien fehlt es", sagte Link. Daher sei man froh, die seit 2020 leerstehende Jugendherberge zur Verfügung zu haben, mit 1200 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche, fünf Gemeinschaftsräumen sowie 36 Zimmern, die mit Betten belegt seien. Dort gebe es noch Einiges zu tun: Die Küche sei nicht mehr vorhanden, die Waschbecken seien demontiert worden, und der Landkreis benötige eine Umwidmung durch die Baurechtsbehörde der Stadt Balingen, auf deren Gemarkung die Herberge steht. Eine "optimale Lösung" sei es, so Link, auch angesichts der Lage nicht.

Gemeinschaftsunterkunft als Ziel

Am besten wäre es, ein Baugrundstück zu finden, die Nachbarn zu überzeugen, und dann noch einen Bauherrn aufzutreiben, der eine Gemeinschaftsunterkunft errichten möchte. Andere Landkreise, sagte Landrat Günther-Martin Pauli, hätten die ihnen zugewiesenen Flüchtlinge bereits in Turn- und Festhallen untergebracht, "aber Essen und ein Dach über dem Kopf sind nicht alles". Man brauche eine "konstruktive Freizeitgestaltung", man müsse manchen Flüchtlingen "vom Gebrauch der sanitären Einrichtungen bis zu den alltäglichen Gepflogenheiten" alles beibringen. Für die Betreuung brauche man Fachleute. Die seien kaum zu bekommen, vor allem, weil es sich nicht um dauerhafte Stellen handle.

Menschenwürdige Bedingungen

Frank Schroft, CDU-Kreisrat und Meßstetter Bürgermeister, verwies darauf, dass bei 80 bis 100 Flüchtlingen, die der Landkreis monatlich aufnehmen müsse, der vorhandene Platz nicht ausreichen werde. Ob "über kurz oder lang" ein Neubau geplant sei? Der Landrat erklärte, dass "Brandbriefe" an alle Städte und Gemeinden verschickt worden seien. Man schaue sich alle ehemaligen Gasthäuser und Hotels an. Es gelte zu improvisieren. Die Aviona-Gewerbebrache in Hechingen sei zwar "ein Dach über dem Kopf, aber nur bedingt geeignet" gewesen. Europaweit eine faire Lösung zu finden, sei illusorisch: Im Zollernalbkreis würden mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine leben als in ganz Frankreich, sagte Pauli.

Angela Godawa (SPD) verwies auf eine Studie, die gezeigt habe, dass eine dezentrale Unterbringung für Flüchtlinge wie auch für Einheimische die bessere Lösung sei. Der Landrat verwies darauf, dass eine "große Unterkunft mit ganz vielen Menschen" für den Landkreis die einfachste Lösung sei. Ziel sei es, "auch mit etwas niedrigeren Standards durchaus menschenwürdige Bedingungen schaffen".